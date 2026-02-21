Двох українців начебто викрали під час відпочинку на Балі / © pixabay.com

Нещодавно на острові Балі вихідці із Чечні начебто викрали двох українців та вимагають 10 мільйонів доларів викупу. Одному із заручників вдалося втекти, а іншому начебто відрізають пальці.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на поінформований джерел, які обговорюють цю резонансну подію.

За його словами, йдеться про Єрмака Петровського та Ігоря Комарова, які є синами двох українських кримінальних авторитетів із Дніпра.

«За моєю інформацією, Петровському вдалося втекти. Як саме — поки не розголошують. А от Ігор Комаров досі перебуває у викрадачів», — пише журналіст.

Віталій Глагола додав, що Комарова катують — йому відрізають пальці, щоб пришвидшити переговори і психологічно зламати близьких.

Він припускає, що місцеперебування українців чеченські бандити могли встановити через соцмережі. Дівчина Комарова — блогерка Єва Мішалова — опублікувала фото з геолокацією.



Журналіст додав, що і Петровський, і Комаров можуть бути пов’язані з дніпровськими кол-центрами.

У мережі також поширюють відео, на якому Ігор Комаров повідомляє родичам, що у нього зламані ноги, пробита грудна клітка та відрізані «деякі кінцівки». При цьому він показує перебинтовану руку, під його очима темні синці.

На записі він просить переказати на рахунки цих людей 10 мільйонів, щоб він повернувся додому хоча б таким, як він зараз є. Чоловік додав, що його вже перевезли в іншу країну і тепер його не врятують ні «вори», ні «мєнти».

Офіційно інформацію про викрадення українців на Балі ніхто досі не підтвердив.

