Чечню атакували дрони: є влучання у Грозний Сіті (фото)
Недалеко від Грозний Сіті — будівля ФСБ Чечні, що могло бути ціллю атаки.
Уночі дрони атакували столицю Чечні — місто Грозний. Зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу Грозний Сіті.
Про це повідомляє Telegram-канал Astra.
Грозний Сіті розташований на проспекті Кадирова 3/25. Там перебувають управління рахункової палати, виборчком та інші відомства.
Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що влучання БпЛА у висотну будівлю у Грозному може бути наслідком роботи засобів РЕБ та ППО. Неподалік комплексу Грозний Сіті — будівля ФСБ Чечні, яка також могла бути ціллю атаки.
