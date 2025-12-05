ТСН у соціальних мережах

Світ
771
1 хв

Чечню атакували дрони: є влучання у Грозний Сіті (фото)

Недалеко від Грозний Сіті — будівля ФСБ Чечні, що могло бути ціллю атаки.

Анастасія Павленко
Чечня

Чечня / © Associated Press

Уночі дрони атакували столицю Чечні — місто Грозний. Зафіксовано влучання у висотну будівлю комплексу Грозний Сіті.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Грозний Сіті розташований на проспекті Кадирова 3/25. Там перебувають управління рахункової палати, виборчком та інші відомства.

Моніторинговий канал Exilenova+ пише, що влучання БпЛА у висотну будівлю у Грозному може бути наслідком роботи засобів РЕБ та ППО. Неподалік комплексу Грозний Сіті — будівля ФСБ Чечні, яка також могла бути ціллю атаки.

Наслідки атаки. Фото: Exilenova+

Наслідки атаки. Фото: Exilenova+

Нагадаємо, дрони атакували Краснодарську область Росії: під ударом опинився морський порт у місті Темрюк, де почалася масштабна пожежа. Там здійснюється транспортування нафтопродуктів.

771
