Чехи вважають, що українці можуть залишитися, але нові біженці не потрібні – опитування

Підтримка українських біженців у Чехії залишилася такою ж, як у березні 2024 року.

Ставлення чехів до українських біженців залишається незмінним: більшість підтримує перебування українців у країні, але відмовляється від прийому нових біженців.

Про це йдеться в опитуванні, яке провела дослідницька організація STEM.

Згідно з опитуванням, підтримка продовження перебування біженців з України в Чехії залишилася на рівні березня 2024 року. В червні 2024 року 55% респондентів висловилися за продовження дозволу на перебування, тоді як 16% були категорично проти. Для порівняння, в березні 2024 року проти були 22% опитаних. У червні 2023 року 56% чехів підтримували продовження прийому біженців, а 17% були проти.

73% респондентів вважають, що Чехія повинна сприяти легшому залученню українців на ринок праці. Водночас 61% вважають, що країна повинна контролювати приплив нових біженців. Понад половину опитаних (59%) вважають, що Чехія має намагатися зменшити кількість українських біженців у країні. Наразі в Чехії проживають близько 370 тисяч громадян України. Проте 54% чехів вважають, що українцям, які бажають залишитися в Чехії, варто надати таку можливість.

Директор STEM Яромір Мазак пояснив, що ставлення до українських біженців змінюється залежно від їхньої поведінки. Якщо біженці активно працюють та інтегруються мовно, чеська громадськість демонструє більшу відкритість. Однак частина людей вважає, що деякі біженці недостатньо намагаються інтегруватися.

73% респондентів зазначили, що прибуття біженців не вплинуло на їхнє життя. Водночас 17% вважають, що їхня особиста ситуація погіршилася через появу українців.

Чехи найчастіше зустрічаються з українцями на роботі, в школах і магазинах. Позитивне ставлення до українців мають ті, хто спілкується з ними майже щодня.

Згідно з результатами опитування, 24% чехів оцінюють своє ставлення до українців як переважно позитивне, 41% мають невизначене, але однаковою мірою позитивне й негативне ставлення, 17% – переважно негативне, а 18% майже не мають досвіду спілкування з українцями. 28% респондентів повідомили про проблеми або конфлікти за участі українців.

Нагадаємо, Чехія отримала більше доходів від податків і страхових внесків біженців, ніж витратила на їхню підтримку. В першій половині 2024 року прибуток становив 4,4 мільярда крон.

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