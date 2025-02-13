Чехія дозволить деяким українцям залишитися назавжди: які умови

Українські біженці, які хочуть залишитися в Чехії, цього року можуть змінити свій тимчасовий захист на спеціальний дозвіл на довгострокове проживання.

Про це повідомляє Schengen News.

Однак для цього вони повинні відповідати певним вимогам, серед яких – заробляти щонайменше 18 480 євро на рік.

Інші умови:

проживати у Чехії не менше двох років,

не отримувати фінансову допомогу принаймні пів року.

Також читайте У Польщі хочуть скасувати допомогу на дітей для деяких біженців: кого це може торкнутися

Отримавши цей дозвіл, біженці можуть мати право подати заяву на постійне проживання через п’ять років, як і інші іноземні громадяни. Зауваження щодо цього проєкту від міністрів та інших інституцій можна подати до 18 лютого, а потім уряд обговорить пропозицію.

За даними Міністерства внутрішніх справ Чехії, з 24 лютого 2022 року, коли почалося вторгнення Росії в Україну, до 9 лютого 2025 року тимчасовий захист у Чехії отримали загалом 396 700 біженців.

З них 96,7 тис. дітей, 17,6 тис. осіб віком від 65 років, 171 тис. жінок і 111,4 тис. чоловіків працездатного віку.

Чехія входить до трійки країн ЄС, які приймають найбільшу кількість українців під статусом тимчасового захисту. Її випереджають лише Німеччина та Польща.

Раніше повідомлялося, що у Чехії змінили правила проживання для українців і росіян.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.