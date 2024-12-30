Чехія готова допомогти Словаччині у разі припинення транзиту газу через Україну

Міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек заявив про готовність надати додаткові потужності для транзиту та зберігання газу як цього опалювального сезону, так і на довгостроковій основі.
Чеська Республіка висловила готовність підтримати Словаччину у забезпеченні стабільних поставок газу, якщо Україна припинить транзит російського газу наприкінці року.
Про це повідомляє Reuters.
Міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек у своєму листі до словацького колеги заявив про готовність надати додаткові потужності для транзиту та зберігання газу як цього опалювального сезону, так і на довгостроковій основі.
Словаччина, яка має контракт із російським "Газпромом", прагне зберегти поставки газу через Україну, незважаючи на відмову Києва продовжувати транзитну угоду через війну з Росією.
Влчек також зазначив, що альтернативні постачання газу стануть доступнішими після рішення Німеччини скасувати газовий податок для країн-транзитерів з 1 січня.
Чехія, яка вже не купує газ безпосередньо у Росії, останнім часом дедалі частіше покладається на дешевший газ через Словаччину, який потенційно має російське походження.
Нагадаємо, у середу, 1 січня 2025 року, о 7 ранку Україна припиняє транзит російського газу. Збігає термін відповідного 5-річного контракту, укладеного в грудні 2019 року.
Читайте також: