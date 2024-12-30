Чехія готова допомогти Словаччині у разі припинення транзиту газу через Україну

Міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек заявив про готовність надати додаткові потужності для транзиту та зберігання газу як цього опалювального сезону, так і на довгостроковій основі.

Чеська Республіка висловила готовність підтримати Словаччину у забезпеченні стабільних поставок газу, якщо Україна припинить транзит російського газу наприкінці року.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек у своєму листі до словацького колеги заявив про готовність надати додаткові потужності для транзиту та зберігання газу як цього опалювального сезону, так і на довгостроковій основі.

Словаччина, яка має контракт із російським "Газпромом", прагне зберегти поставки газу через Україну, незважаючи на відмову Києва продовжувати транзитну угоду через війну з Росією.

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Влчек також зазначив, що альтернативні постачання газу стануть доступнішими після рішення Німеччини скасувати газовий податок для країн-транзитерів з 1 січня.

Чехія, яка вже не купує газ безпосередньо у Росії, останнім часом дедалі частіше покладається на дешевший газ через Словаччину, який потенційно має російське походження.

Нагадаємо, у середу, 1 січня 2025 року, о 7 ранку Україна припиняє транзит російського газу. Збігає термін відповідного 5-річного контракту, укладеного в грудні 2019 року.