Чехія має нового президента: Петр Павел в інавгураційній промові закликав рівнятися на Україну (фото)

В четвер, 9 березня, новообраний президент Чехії Петр Павел склав передбачену конституцією присягу у Владиславській залі Празького Граду. Після Вацлава Гавела, Вацлава Клауса та Мілоша Земана він став четвертим президентом в історії незалежної Чехії.

Як повідомляє видання iDnes, про складену присягу просигналізував 21 урочистий артилерійський залп.

Після присяги Павел звернувся до народу з балкону Празького граду, а також розгорнув відреставрований президентський штандарт, який у 2015 році група Ztohoven, протестуючи проти прокремлівської політики його попередника Мілоша Земана, поміняла на даху Замку на червоні труси.

На переповненій площі Градчани новий глава держави вітався з громадянам потиском руки, роздавав автографи і навіть не відмовляв у селфі.

У Іспанському залі Празького граду Павел привітав своїх гостей та прихильників і оголосив інавгураційну промову. Присутніми на цих урочистостях були 850 гостей, серед яких депутати та сенатори чеського парламенту.

У промові він натякнув на роль своєї дружини Єви як першої леді Чехії, заявивши, що вона зосередиться на допомозі дітям і людям похилого віку та профілактиці здоров'я.

Президент Чехії також сказав, що незабаром оприлюднить план конкретних цілей на свої перші 100 днів на посаді і пообіцяв продовжувати свої візити в регіони та залишатися відкритим для усіх людей, а також для культурних, соціальних та освітніх заходів, повернувши прозору та регулярну комунікацію.

Говорячи про майбутнє Чехії, Петр Павел закликав брати приклад із України.

“Ми країна середнього розміру з унікальним розташуванням у центрі Європи... Ми можемо бути значним гравцем у зовнішній політиці з партнерами подібного масштабу та мислення. Більшість із них у Європі. Давайте навчимося використовувати цю позицію. Нам не потрібно далеко ходити за натхненням. Україна показала нам і нашим партнерам, що незламна рішучість – це більше, ніж перевага та сила агресора. Саме єдиний центральноєвропейський голос буде важливим, якщо ми хочемо допомогти Україні перемогти. І не тільки наш історичний досвід має бути приводом для того, щоб і надалі його підтримувати. Зрештою, ми також допомагаємо собі”, - наголосив президент Чехії.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел упродовж перших ста днів перебування на посаді має намір відвідати сусідні країни, а також Україну. Зокрема, приїхати до країни нашу країну - у квітні.

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