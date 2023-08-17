Чехія може передати Україні гелікоптери Мі-24, які спише в обмін на нові американські: що відомо

У Чехії кажуть, що списані гвинтокрили у гарному стані і можуть стати в нагоді для України.

Чехія замінить свої радянські бойові гелікоптери Мі-24 на сучасні американські, а старі може передати Україні.

На це натякнула міністерка оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє ČTK.

За її словами, гелікоптери Мі-24В/35 чудово впоралися зі своїм завданням, хоч і прослужили довше, ніж очікувалося. Але Чехія наразі списує не всі радянські гелікоптери, а тільки Мі-24.

"Хоча ми сьогодні символічно попрощаємося з ними, їхня історія, безумовно, не закінчилася. Думаю, ми всі підозрюємо, що сьогодні вони ще можуть знайти собі застосування там, де зараз є потреба в будь-якій оборонній техніці. Саме туди вже багато місяців йде і буде йти наша допомога", - сказала Яна Чернохова.

Наразі Чехія вже отримала перший багатоцільовий гелікоптер UH-1Y Venom зі Сполучених Штатів, таким чином, загальна кількість нових американських гелікоптерів, які чеська армія використовуватиме для заміни російської техніки, зросла до чотирьох одиниць.

Загалом Чеська Республіка придбає вісім багатоцільових літаків UH-1Y Venom і чотири винищувачі AH-1Z Viper виробництва компанії Bell. Вони замінять в арсеналі російські Мі-24В/35. Всі вертольоти Viper і Venom мають прибути до Чехії до кінця наступного року, заявила Черночова.

"Як показує нинішній конфлікт в Україні, самодостатність у ремонті військової техніки є життєво важливою для кожної держави, і ми не можемо без неї обійтися", - сказала чеська міністерка.

Начальник Генерального штабу Чехії Карел Реха заявив, що НАТО, західна спільнота і Чеська Республіка реагують на все більш агресивну і менш передбачувану поведінку Росії. Він сказав, що армія повинна ставити на боєздатність і високий рівень готовності. Чеська Республіка, за словами Рехи, повинна позбутися залежності від технологій радянського походження набагато швидше, ніж планувалося раніше.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що ракети і дрони, якими Росія завдає ударів по Україні, містять іноземні компоненти. Хоча проти цього запроваджені численні санкції у всьому світі.

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