Загальна допомога Чехії Україні, включаючи гуманітарну та соціальну підтримку біженців, становить $2,6 млрд за весь період повномасштабної війни.

Українські біженці, які отримали тимчасовий захист у Чехії, внесли значний вклад у економіку країни. За три роки повномасштабної війни вони забезпечили державний бюджет Чехії понад $2,2 млрд, що включає податки, соціальні відрахування та витрати на споживчі потреби. Це вдвічі більше, ніж витрати Чехії на гуманітарні та соціальні виплати українцям за цей період.

Про це повідомили в Міністерстві праці та соцполітики Чехії.

Згідно з даними, понад 397 000 українців отримали тимчасовий захист у країні. Більшість з них мешкають у Празі – близько 103 000 осіб. При цьому понад 92 000 українців отримують соціальні виплати на суму 760 млн крон (приблизно $32 млн) щомісяця.

За 2024 рік Чехія виплатила 8 млрд крон ($336 млн) соціальних допомог, більшість із яких отримують діти, пенсіонери та люди з інвалідністю (70% від усіх одержувачів).

Незважаючи на це, близько половини українців, які проживають у Чехії, мають роботу – зареєстровано близько 150 000 трудових договорів. Більшість працює на низькокваліфікованих посадах, зокрема у будівництві та виробництві.

"Біженці з України заповнюють дефіцит робочої сили в тих секторах, де вже довгий час не вистачало працівників, сприяючи економічному зростанню Чехії", – йдеться в повідомленні міністерства.

Міністр праці Маріан Юречек наголошує, що іноземні біженці, зокрема українці, допомагають країні подолати дефіцит робочих рук, і їхні податки та споживчі витрати мають значний позитивний вплив на економіку.

Нагадаємо, за словами президента Чехії, досягнення справедливого миру в Україні можливе лише в тому разі, якщо Київ та Європа будуть повноправними учасниками переговорного процесу.

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