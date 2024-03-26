Чехія передасть українським воїнам удвічі більше снарядів, ніж було оголошено спочатку

Ініціатива під керівництвом Чехії щодо закупівлі снарядів для України за межами ЄС приносить результати, і потенційний обсяг поставок може сягнути 1,5 мільйона одиниць, що удвічі більше початково оголошеної кількості.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі заявив, що ініціатива під керівництвом Чехії, яка передбачає закупівлю приблизно 800 000 снарядів із джерел за межами Європейського Союзу, приносить плоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість (у 800 тисяч)", – сказав Ліпавський, назвавши як потенційний обсяг 1,5 мільйона снарядів.

За його словами, чеська ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України, і фінансування перших поставок потрібно до того, як відправлять вантажі.

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"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що в них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", – сказав глава МЗС.

Водночас він відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує, що вже від квітня, наші союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії.

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