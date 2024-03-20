Чехія передає Києву 300 тисяч снарядів: вони полегшать ситуацію на фронті на кілька місяців

Чеська Республіка заявляє, що готова надати Україні тисячі додаткових артилерійських снарядів, і це лише через кілька тижнів після того, як вона оголосила про ініціативу постачати ці вкрай необхідні снаряди окремо від ЄС.

Чехія вже приготувала для України 300 тисяч снарядів. Вони забезпечать життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту. Перші поставки мають початися до червня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Липавський, пише The Guardian.

"У нас є безпосередній досвід 40-річного перебування в ролі сателіта Москви, країни, в яку 1968 року вторглися російські танки, щоб придушити Празьку весну. Ніхто не хоче повертати ті [радянські] часи, і я повинен сказати, що населення дуже чутливе до цього", - заявив він і додав, що його країна не може стояти осторонь і спостерігати за тим, як Україна залишається без допомоги.

Зазначимо, що Україна раніше заявила, що їй не вистачає боєприпасів для боротьби з Росією. Водночас ЄС повідомив, що зможе виконати лише 52% від поставленої в минулому році мети доставити Україні мільйон снарядів до березня, а законопроект про фінансування військової допомоги США Києву був заблокований в Конгресі.

Тому президент Чехії Петр Павел оголосив про ініціативу з боєприпасами для України на Мюнхенській конференції з безпеки в лютому, заявивши, що Прага має 800 000 снарядів, які можуть передати Україні за фінансування консорціуму західних країн.

Схема полягає в тому, що європейські країни купують снаряди у країн Африки та Азії, таких як Південна Корея, які не бажають постачати їх безпосередньо до України, але з радістю продають їх третім сторонам, таким як Чехія.

Чеські джерела повідомили, що консорціум отримав серйозні зобов'язання щодо постачання 300 000 великокаліберних артилерійських снарядів, причому перші партії мають бути доставлені не пізніше червня. Також вже йдеться про постачання ще 200 000 снарядів пізніше.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна очікує, що вже від квітня, наші союзники передадуть достатню кількість артилерійських снарядів. Зокрема, це буде можливо завдяки ініціативі Чехії.

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