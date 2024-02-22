Чехія припинила видавання віз і посвідок на проживання росіянам і білорусам

Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання громадянам Російської Федерації та Білорусі через повномасштабне вторгнення Москви до України.

Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, повідомляє Ceske Noviny.

Очільник уряду наголосив, що Кабінет міністрів повинен створити умови для роботи в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами диктаторів Володимира Путіна і Олександра Лукашенка.

Фіала зауважив, що невдовзі після нападу РФ 2022-го чеський уряд ухвалив рішення припинити видавання віз російським, а потім і білоруським громадянам, за винятком гуманітарних випадків. Ця постанова діяла до 31 березня. Втім, тепер МЗС запропонувало нову постанову - без конкретного терміну для спрощення.

"У правилах передбачено низку винятків, але ми продовжуватимемо працювати над цим", - сказав Фіала.

Зазначається, що заяви на отримання посвідки на проживання в Чехії від росіян або білорусів в посольство вважають неприйнятними. Тобто - вони не підлягають розгляду. До слова, від минулого року заборона поширюється і на громадян РФ і Білорусі, які також є громадянами іншої держави.

Як повідомлялося, Литва заборонила своїм військовим та службовцям відвідувати РФ, Білорусь і Китай. Литовське відомство наголошує, що ці країни збирають інформацію про громадян Литви, які мають право доступу до секретної інформації, шукають їхні вразливі місця та прагнуть використовувати для вербування на своїй території або у третіх країнах.

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