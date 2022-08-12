Чехія проситиме країни Євросоюзу розглянути заборону шенгенських віз для росіян

Чехія, яка головує в Раді Європейського союзу, запропонує країнам ЄС розглянути заборону шенгенських віз для росіян вже в кінці серпня.

За словами очільника МЗС Чехії Яна Ліпавскього, відповідна заборона може стати ще однією дуже ефективною санкцією проти РФ.

Про це повідомляє Inquirer.

"Повне припинення видачі російських віз усіма державами-членами ЄС може стати ще однією дуже ефективною санкцією", - сказав Ян Ліпавський.

Він заявив, що запропонує цю ідею на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі наприкінці серпня.

"У час російської агресії, яку Кремль продовжує ескалувати, про спільний туризм для громадян Росії не може бути й мови", — сказав Ліпавський.

Слід зазначити, що Чехія припинила видавати візи для простих росіян ще 25 лютого, через день після вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав заклик президента Володимира Зеленського заборонити Заходу видавати візи росіянам. Він закликав всі країни ЄС та "Групи семи" припинити видавати візи громадянам Російської Федерації, допоки вони "не навчаться поважати міжнародні кордони".

Читайте також: