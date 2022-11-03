Чехія третьою у Європі визнала Росію країною-терористкою

За резолюцію проголосували 12 з 14 депутатів, які входять до складу комітету.

Комітет у закордонних справах парламенту Чехії ухвалив резолюцію про визнання російського режиму терористичним. Це третя країна у світі, яка визнала Росію державою-терористкою.

Про це ровідомляє Ceske Noviny.

За резолюцію проголосували 12 з 14 депутатів, які входять до складу комітету. Депутати засудили агресію Росії в Україні та атаки на мирне населення, цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

"Обстріли та розміщення військових підрозділів на території Запорізької атомної електростанції є загрозою для мирного населення не лише на території України. Прямі або непрямі погрози застосувати ядерну зброю, а також неправдиві та безпідставні звинувачення України у плануванні використання зброї масового знищення є небезпечною ескалацією напруженості та загрозою європейській безпеці", - йдеться у резолюції.

У документі вказано, що дії російських загарбників та інших збройних формувань, підтримані РФ, відповідають ознакам воєнних злочинів та злочинів проти людяності, і винні мають бути покарані.

Варто зазначити, що подібну резолюцію про визнання Росії державою-терористкою раніше ухвалили Естонія та Польща.

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ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом

13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою. Документ був ухвалений одностайно, за нього проголосували 99 членів депутатів, присутніх у залі, 1 утримався.

Тим часом офіційна представниця Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, що конгрес США розробляє критерії щодо визнання Росії державою-спонсоркою тероризму. Водночас вона зауважила, що визнання Росії спонсоркою тероризму фактично не посилить санкції проти неї.

Рішення ПАРЄ: уперше Росію відкрито назвали терористкою - Євгенія Кравчук

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