Чехія вирішила збільшити свій внесок у закупівлю снарядів для ЗСУ

Чеський уряд схвалив новий внесок в ініціативу щодо закупівлі снарядів для українських військових за межами країни Європейського союзу.

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Про це повідомив премʼєр-міністр країни Петро Фіала, його цитує Ceske Noviny.

"Той факт, що ініціатива зараз настільки широка, пояснюється тим, що це єдиний спосіб забезпечити Україну боєприпасами, необхідними для сміливої оборони", – сказав політик.

Він не назвав, яку саме суму внесе Чехія, але додав, що ініціативу вже підтримали 20 країн.

Також премʼєр Чехії зазначив, що перші партії снарядів прибудуть до України протягом "тижнів чи місяців".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща подвоїть внесок в ініціативу Чехії щодо снарядів для ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що Словенія приєдналася до чеської ініціативи з закупівлі снарядів для ЗСУ.

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