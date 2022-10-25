Чехія заборонила в'їзд росіянам за шенгенськими туристичними візами – Держприкордонслужба

Від вівторка, 25 жовтня, Чехія закрила громадянам Російської Федерації в'їзд до країни за шенгенськими туристичними візами.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Від сьогодні Чехія закриває в'їзд до країни громадянам РФ з туристичними шенгенськими візами", - йдеться у повідомленні.

Заборона для росіян на в'їзд до країн ЄС

Від 19 вересня Естонія, Литва, Латвія та Польща закрили кордони для російських туристів.

Фінляндія ухвалила аналогічне рішення 30 вересня.

Єврокомісія погодила пропозицію про повне зупинення спрощеного візового режиму з РФ. Тепер його має затвердити Європейська Рада.

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