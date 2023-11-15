Чехія заморозила всі російські державні активи: що це означає

Уряд Чехії заморозив всі російські державні активи у країні.

Про це повідомили міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та його чеський колега Ян Ліпавський.

"За моєю пропозицією уряд сьогодні схвалив заморожування російських державних активів у Чехії. На цьому комерційна діяльність, з якої Росія фінансує вбивства українців, закінчується", – зазначив Ліпавський.

Своєю чергою Дмитро Кулеба привітав цей "принциповий крок" і подякував чеському міністрові.

"Усі країни, які ще не зробили цього, мають наслідувати цей приклад. Російські гроші мають йти на відновлення України, а не на вбивства та знищення", – додав Кулеба.

Пізніше чеський прем’єр-міністр Петр Фіала додав, що Прага вимагатиме такого ж рішення від інших країн ЄС.

"Уряд сьогодні вирішив заморозити російське державне майно. Це означає, що РФ не зможе розпоряджатися нерухомістю, що належить російському урядовому відомству. Нерухомість не можна передати чи продати. Банківські рахунки, на яких сплачується орендна плата за цю нерухомість, не зможуть використовуватися Росією в будь-який спосіб. А ми будемо вимагати на європейській арені, щоб інші країни зробили подібні кроки", – сказав Фіала.

Раніше повідомлялося, що у США підготували безпрецедентний законопроєкт щодо замороження, конфіскації та передавання Україні коштів Росії.

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