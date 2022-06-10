Чехія запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом і Києвом

Чеський перевізник RegioJet від 11 червня запускає регулярне залізничне сполучення між Прагою, Львовом і Києвом.

Про це повідомляє Radio Prague International з посиланням на перевізника.

Зазначається, що потяг повторюватиме маршрут проходження гуманітарних рейсів, які відправлялися з Праги до польського Перемишля, який приймає біженців та гуманітарну допомогу від початку агресії Росії проти України. Тобто пасажирам, які прямують з Чехії до України доведеться у Перемишлі пересісти на український потяг.

"RegioJet реагує на високий попит з боку українських сімей, які хочуть повернутися до родичів та друзів", — повідомляється у пресрелізі менеджера закордонних проєктів Терези Птачкової.

Так, для власників українських паспортів квиток з Праги до Львова обійдеться у 229 крон (9 євро), a до Києва — у 639 крон (близько 25 євро).

Нагадаємо, "Укрзалізниця" від 11 червня призначає нічний потяг № 53/54 Київ — Перемишль. Поїзд відправлятиметься від 11 червня з Києва о 19:48 і прибуватиме до Перемишля наступного дня о 07:21.

Від 1 червня змінилися правила видачі безкоштовних квитків українцям для поїздок Польщею. Так, пасажири з України мають можливість безкоштовного проїзду лише на маршрутах з та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув. Інші правила безкоштовного користування залізницею Польщі для українців залишаються незмінними.

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