Чехія заробила на українських біженцях 4,4 мільярда крон за пів року — ЗМІ

Чехія заробляє більше від податків і страхових внесків біженців, ніж витрачає на їхню підтримку.

Протягом першого півріччя 2024 року Чехія заробила 4,4 мільярда крон завдяки податкам і страховим внескам від українських біженців.

Про це повідомило Міністерство праці та соціальних справ Чехії, пише uamedia.eu.

У першій половині року витрати на підтримку біженців склали 7,3 мільярда крон, а доходи — 11,7 мільярда крон. Таким чином, бюджет отримав надлишок у 4,4 мільярда крон. Міністерство праці та соціальних справ Чехії підтвердило, що біженці позитивно впливають на бюджет країни.

За перший квартал витрати становили 3,8 мільярда крон, доходи — 5,8 мільярда. У другому кварталі витрати зменшилися до 3,5 мільярда крон, а доходи зросли до 5,9 мільярда крон. Таким чином, впродовж року Чехія отримає 4,4 мільярда крон від підтримки біженців.

Міністерство також відреагувало на публікацію в соцмережах, де стверджувалося, що українка Ольга Х. отримувала значну допомогу. Міністерство уточнило, що середній розмір допомоги для біженця — 7336 крон на місяць, включаючи гуманітарну допомогу та допомогу з оплатою житла. Максимальна допомога може бути значно вищою у випадку багатодітних родин.

З вересня також припинено безкоштовне екстрене проживання в гуртожитках. Тепер витрати на житло для вразливих категорій громадян складають 6000 крон на місяць, для решти — 4000 крон. Українські біженці в Чехії отримують лише гуманітарну допомогу та допомогу з житлом.

Нагадаємо, українські біженці в Польщі та Чехії зможуть отримати нові посвідки для перебування. Така можливість з'явиться від 2025 року.

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