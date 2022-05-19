Чехія змінила правила проживання та фінансування українських біженців

Уряд Чехії ініціював зміни до закону про проживання та фінансування українських біженців.

Про це повідомляє чеське видання Dennik, посилаючись на заяву глави МВС Віта Ракушана.

Для українських біженців, які отримали безкоштовне житло та гуманітарну допомогу уряд скасував фінансову допомогу у розмірі 5000 крон (близько $200). Також умовою для отримання допомоги для українських біженців є проживання на території Чехії.

Крім того, чеський уряд збільшив термін розгляду заявок про тимчасовий захист до 60 днів та скоротив термін подання заяви біженцем про зміну місця проживання з 15 до 3 днів.

Раніше, з 16 травня Чехія посилила паспортну перевірку українців, що переїхали до Чехії, рятуючись від війни. Отримати допомогу українські біженці можуть лише після перевірки штампу у паспорті та підтвердженні перетину саме українського кордону після 24 лютого 2022 року.

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