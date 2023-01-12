Чехія змінює правила проживання біженців з України 2023 року

Що зміниться для українців, які через війну переїхали до Чехії, читайте в матеріалі ТСН.ua

Від 3 квітня 2023 року Міністерство праці Чехії пропонує обмежити термін безплатного проживання переселенців в прихистках екстреного типу

Наразі в Чехії готують зміни до закону "Lex Ukrajina" що регулює надання допомоги громадянам нашої держави.

Від початку війни мільйони людей вимушено залишили свої домівки та знайшли прихисток за кордоном, у тому числі в Чехії. Багато з наших громадян живуть в гуртожитках, пансіонатах, деяких готелях.

Що пропонується

Від 3 квітня 2023 року уряд Чехії планує обмежити термін безплатного проживання в прихистках екстреного типу (зокрема, гуртожитках та пансіонатах) 150 днями. Після цього терміну, переселенцям буде запропоновано переїхати або почати платити за житло.

Нове правило не стосуватиметься батьків з дітьми до 4 років, осіб похилого віку, від 65 років та старше, інвалідів.

Але українці, які проживають в місцях екстреного прихистку зможуть індивідуально домовитися з власниками та управителями екстреного житла, на яких умовах можна й надалі користуватися їхніми послугами.

Уряд надаватиме додаткову допомогу тим переселенцям, які самостійно орендуватимуть квартири від центрів зайнятості.

Важливо пам’ятати, що переселенці можуть втратити право на безплатне розміщення ще до того, як спливе термін. Це трапиться, якщо вони відмовляться від запропонованого варіанту або залишать прихисток більш як на 5 днів.

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