Чехії запропонувала вийти з ООН після ухваленої резолюції щодо Ізраїлю

Чехії запропонувала вийти з ООН після того, як Генеральна асамблея ухвалила резолюцію із закликом до негайного перемир'я між Ізраїлем та терористичним угрупованням ХАМАС.

Таку заяву зробила міністр оборони Чехії Яна Чернохова на своїй сторінці у X (колишній Twitter).

Вона засудила резолюцію ООН, у якій, на її думку, підтримують бойовиків ХАМАС, які 7 жовтня здійснили кривавий напад на Ізраїль.

"І лише 14 країн, у тому числі й наша, чітко й зрозуміло виступили проти безпрецедентного теракту, вчиненого терористами ХАМАС! Мені соромно за ООН. На мою думку, Чехії немає чого очікувати від організації, яка підтримує терористів і не поважає основне право на самозахист. Пропоную вийти з неї", - наголосила вона.

Нагадаємо, 27 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, в якій закликала до негайного перемир'я в зоні палестино-ізраїльського конфлікту. Цікаво, що Україна під час голосування утрималася.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.