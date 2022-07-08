Чекати ми не будемо: РФ погрожує Литві та ЄС "жорсткими заходами" найближчими днями через блокаду Калінінграда

У Росії продовжують відкрито погрожувати Литві та Європейському Союзу через блокування транзиту до Калінінграда.

У Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Росія завершила підготовку "жорстких заходів" і готова їх реалізувати найближчим часом, якщо Литва не зніме транспортну блокаду до Калінінграда.

Таку заяву озвучила речниця МЗС РФ Марія Захарова, пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Чекати до нескінченності ми не будемо. Ще раз попереджаємо, що, якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія застосує щодо Литви і Євросоюзу жорсткі заходи, підготовка яких вже завершена. Рішення проблеми занадто затягнулося", - заявила Захарова.

Нагадаємо, що від 17 червня Литва заборонила транспортування санкційних товарів до Калінінграду. Йдеться про будівельні матеріали, метали та вугілля. Заборона також торкнулася залізничного сполучення між Москвою і Калінінградом і автомобільного транспорту. Повітряні та морські шляхи не підпадають під санкції.

У Росії пригрозили, що транспортна блокада Калінінградської області "розв’язує їй руки" і допустили розблокування Калінінграда військовим шляхом.

У МЗС Литви закликати світову спільноту не допустити поступок або перегляду санкцій проти Росії через заборону на транзит товарів до Калінінграда. Міністр каже, що Кремль може сприйняти це як прояв слабкості з боку ЄС.

Путін заявив, що росіяни ще не починали серйозно воювати в Україні.

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