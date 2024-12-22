"Чекатиму на зустріч для врегулювання війни в Україні": Трамп зробив заяву про намір Путіна

І Трамп чекає на зустріч із очільником Кремля, і той хоче зустрітися з Трампом "якомога швидше".

Майбутній президент США Дональд Трамп заявив, що чекатиме на зустріч із очільником РФ Володимиром Путіним, адже той раніше казав, що хоче зустрітися з ним "якомога швидше".

Про це йшлося в промові Трампа 22 грудня під час конференції в Аризоні, передає Fox News.

47-й президент США наголосив, що у російсько-українській війні "загинули мільйони" і додав, що людство ніколи не бачило нічого подібного.

"Ці божевільні війни, в яких ми перебуваємо, одна з речей, що я маю на меті зробити швидко. І президент Путін сказав, що хоче зустрітися зі мною якомога швидше. Тож ми повинні зачекати. Але ми повинні зупинити цю війну. Вона жахлива-жахлива тим, що вбивають солдатів... Земля рівна. Кулі летять. І це потужні кулі, потужні гармати. І єдине, що їх може зупинити — це людське тіло. Вони падають мертві на рівну землю. Ніхто не бачив нічого подібного... Мільйони солдатів вже загинули. Мільйони... Ми бачимо просто божевільні цифри. Треба це зупинити. Це безглуздо. Якби я був президентом, цього ніколи би не відбулося", — сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Дональд Трамп "надіслав повідомлення" президенту України Володимиру Зеленському щодо припинення вогню. Зокрема, йдеться про відмову від окупованих територій.

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