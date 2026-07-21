Чекати лишилося недовго: які місяці стануть найважчими для Путіна

Найважчі місяці для Путіна / © Associated Press

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Сили безпілотних систем ЗСУ значно наростили удари по критичній інфраструктурі та логістиці РФ. З початку липня під прицілом українських сил опинилися російські системи ППО, аеродроми та кримські підстанції, а також вдалося уразити щонайменше 183 одиниці «тіньового флоту».

На Путіна насуваються важкі місяці. Фахівець зі стратегічних комунікацій та публіцист Юрій Богданов у розмові з «24 Каналом» розповів про дії російських олігархів і надію Путіна.

Які місяці стануть найважчими для Путіна

Ескалація у російських тилах безпосередньо впливає на внутрішньополітичну та економічну ситуацію в Росії. Остерігаючись, що Кремль вилучить їхні статки на подальше фінансування бойових дій, російські олігархи вже вивели з країни десятки мільярдів доларів.

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І хоча представники російських еліт навряд чи спроможні на радикальні дії, їхні кроки все одно системно підривають авторитет диктатора. Наразі ключовим фактором російської кризи лишається здатність України зберігати високу інтенсивність атак на ворожу територію.

«Якщо Україна після своїх внутрішніх чвар зуміє, а судячи з того, що відбувається зараз, їй це вдається, продовжити удари по Росії, аби знищувати її логістику і спроможність підтримувати нормальні умови життя, то поступово у Кремлі визріє змова або посилиться страх. Зараз нашою внутрішньою ворожнечею ми трохи додали Путіну впевненості. Це одна з очевидно негативних рис. В об’єктивній реальності для нього нічого не зміниться, але з погляду його оточення з’явиться там відчуття, що „може ще трохи протягнемо“», — озвучив Богданов.

Експерт вважає, що тимчасові ілюзії ворога швидко розвіються, а кадрові перестановки та перезавантаження уряду в Україні є природним демократичним процесом, який не зупинить військовий тиск. Уже за кілька тижнів у Росії усвідомлять, що удари по її території продовжуватимуться.

Аналітик прогнозує, що серпень, вересень та жовтень стануть для російського керівництва найскладнішим періодом, коли Путіну доведеться ухвалювати критичні рішення на тлі зростання невдоволення власних еліт.

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Війна в Україні обертається проти Путіна — останні новини

Нагадаємо, масовані ракетні удари по Україні можуть бути спробою Володимира Путіна відкласти політично ризиковане рішення про нову хвилю мобілізації в Росії. За оцінками аналітика TVP World Стюарта Дауелла, Кремль опинився перед вибором: оголошувати мобілізацію чи компенсувати проблеми на фронті посиленням повітряних атак.

За даними експертів CSIS, Росія втрачає щомісяця 30–34 тисячі військових, тоді як вербує лише близько 27 тисяч, що поступово скорочує її можливості на полі бою. Щоб виграти час, РФ покладається на свою головну перевагу — комбіновані удари балістичними й гіперзвуковими ракетами разом із дронами.

Утім, спроби уникнути мобілізації способом повітряного терору мають свої межі. Мобілізація 2022 року викликала значне невдоволення у РФ, тому Кремль досі намагався залучати контрактників, в’язнів та найманців за великі виплати. Однак якщо рівень втрат російської армії надалі перевищуватиме темпи набору, владі РФ все одно доведеться повернутися до питання примусового призову.

Попри заяви Москви про «рівноправне партнерство» з Пекіном, Росія дедалі більше потрапляє в економічну, технологічну та енергетичну залежність від Китаю. Як зазначає аналітик Нікола Мікович, ці відносини є глибоко асиметричними: для РФ Китай став головним економічним партнером, тоді як російський ринок становить лише близько 4% зовнішньої торгівлі КНР.

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Москва продає Пекіну газ за суттєво заниженими цінами і залежить від китайського імпорту — від автомобілів і електроніки до обговорення постачання нафтопродуктів після ударів по російських НПЗ. Опинившись відрізаною від західних ринків після повномасштабного вторгнення в Україну, Росія фактично перейшла на геоекономічну орбіту Китаю і не має альтернатив цьому напрямку.

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