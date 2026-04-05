Чекає дозволу США: Ізраїль готується до ударів по іранській енергетиці — Sky News
Ключове рішення щодо ударів по Ірану залежить від позиції Вашингтона.
Ізраїль готується до можливих ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, проте наразі очікує на відповідне схвалення з боку Сполучених Штатів.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на обізнані джерела.
«Ізраїль готується атакувати іранські енергетичні об’єкти, але чекає на дозвіл від США», — заявив високопоставлений представник Міністерства оборони Ізраїлю.
За його словами, у разі ухвалення рішення такі удари можуть бути здійснені вже найближчим часом.
«Будь-які подібні атаки, найімовірніше, відбудуться протягом наступного тижня», — додав він.
Раніше повідомлялося, що нещодавні атаки Ірану на два американські винищувачі, ймовірно, ввели президента США Дональда Трампа в «режим паніки».
Ми раніше інформували, що зранку 4 квітня було атаковано Бушерську атомну електростанцію — це єдина АЕС, що діє в Ірані.