"Чекаємо на нову потужну оборонну допомогу": Зеленський подякував Байдену за підписаний закон

Президент України Володимир Зеленський подякував американському лідерові Джо Байдену за підписаний закон про виділення Україні допомоги на суму 40 млрд доларів.

Український президент наголосив, що лідерство США, зокрема президента Байдена, для України, яка зараз воює за демократію у світі, є надзвичайно важливе.

Про це очільник України написав на сторінці у Twitter.

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"Дякую президенту Байдену за підписання закону про додаткову підтримку України. Лідерство США, президента Байдена та американського народу у підтримці в боротьбі проти російського агресора важливе. Чекаємо на нову потужну оборонну допомогу. Сьогодні вона як ніколи потрібна", - написав глава держави.

Нагадаємо, у четвер, 19 травня, Сенат США остаточно затвердив пакет військової та гуманітарної допомоги Україні у розмірі 40 млрд доларів. Так, 20 млрд доларів з цих коштів підуть на озброєння, решта – це пряма бюджетна допомога і гуманітарна.

У суботу, 21 травня, президент США Джо Байден, який нині перебуває з візитом у Південній Кореї, підписав закон про виділення Україні допомоги у розмірі 40 мільярдів доларів. Як йдеться на сайті Білого дому, цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років.

Чим пишається президент: інтерв'ю Зеленського 21 травня - ТСН

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