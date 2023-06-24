"Чекайте на наш сигнал": полк Калиновського закликав білорусів звільнитись від диктатури та окупації

Командир полку Кастуся Калиновського Денис Прохоров звернувся до білоруського народу після повстання у Росії. Ці події назвав події "початком кінця великої тиранії" та закликав громадян бути готовими до звільнення Білорусі від диктатури та окупації.

Відео опублікував полк Калиновського.

Денис Прохоров закликав не брати участі у внутрішньому конфлікті Росії та боротись за свою державу.

"Ідеальні умови для знищення диктатури наближаються. Це - початок кінця великої тиранії. Я звертаюсь до всіх білоруських військових: не беріть участі у внутрішньому конфлікті Росії, ця громадянська війна нас не стосується. Для білорусів важливо інше - наближається час, коли перед вами з'явиться вибір: виконати злочинний наказ чи присягу, яку ви дали білоруському народу. Ми маємо на території Білорусі резерв, який включає дійсних військових, військових запасу та звичайних громадян, які готові діяти та рятувати Білорусь від диктатури та окупації. Нам будуть потрібні люди для рішучих дій", - йдеться у заяві полку Кастуся Калиновського.

Прохоров закликав білорусів бути готовими вступати до загонів самооборони, а військових і резервістів - "чекати на сигнал".

"Військові, резервісти, білоруси - чекайте на наш сигнал. Час свободи наближається", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців і запропонував їм об'єднатися з метою повалення режиму Олександра Лукашенка.

Також міністерство закордонних справ Білорусі опублікувало звернення Ради безпеки країни на тлі заколоту у Росії приватною військовою компанією "Вагнер"

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