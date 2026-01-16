Чехія готує нову допомогу для України: що передасть

Петр Павел / © скриншот з відео

Чехія готується найближчим часом посилити українську авіацію бойовими літаками, які допоможуть ефективніше боротися з російськими безпілотниками. Про таку готовність заявив чеський лідер Петр Павел за підсумками переговорів із президентом Володимиром Зеленським у Києві.

Про це пише Reuters.

Хоча офіційно тип авіації не розголошується, експерти нагадують про попередні ініціативи чеської сторони щодо передачі дозвукових винищувачів L-159.

«Чеська Республіка може у відносно короткі терміни надати кілька середніх бойових літаків, які є дуже ефективними у боротьбі з дронами. Я вірю, що нам удасться швидко й успішно завершити це питання», — сказав Павел на спільній пресконференції із Зеленським.

Окрім літаків, чеська сторона розглядає можливість передачі засобів раннього виявлення цілей, зокрема пасивних радіолокаційних систем.

Важливим є той факт, що Петр Павел, як колишній топгенерал НАТО, залишається лобістом активної підтримки України. Зокрема, Прага продовжує координувати масштабну ініціативу із закупівлі боєприпасів за рахунок міжнародних донорів. Попри те, що новий чеський уряд під керівництвом Андрея Бабіша вирішив припинити пряме фінансування військової допомоги з державного бюджету, Чехія залишається ключовим посередником у передачі озброєння від західних партнерів.

Як пише видання, на озброєнні чеських ПС зараз перебуває понад два десятки бортів L-159, які зазвичай виконують навчальні завдання та підтримують піхоту. Передавання частини цих машин не підірве обороноздатність країни. Оскільки Чехія вже готується до масштабного переозброєння на американські винищувачі F-35, які мають замінити нинішній флот шведських літаків Gripen після 2030 року.

Нагадаємо, Польща працює над передаванням Україні до 9 винищувачів МіГ-29 з 14 наявних у країни.

Аналітики розповіли, як пряма співпраця з українськими військовими змінила стратегію найбільших виробників безпілотників та робототехніки.