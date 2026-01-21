Чехія готує зміни для українських біженців 2026 року

У Чехії критикують продовження захисту для українців до 2027 року

У Чехії 2026 року планують переглянути міграційне законодавство, зокрема правила тимчасового захисту для українських біженців.

Про це заявив новий спікер парламенту та лідер руху SPD Томіо Окамура в інтерв’ю iDNES.

За його словами, влада має «суттєво переглянути пільги для мігрантів», оскільки пріоритетом мають бути громадяни Чехії. При цьому він не уточнив, про які саме зміни йдеться — соціальні виплати, умови перебування чи інші норми. Продовження тимчасового захисту для українців до березня 2027 року Окамура назвав «диктатурою з боку Брюсселя».

Заяви чеського політика вже викликали занепокоєння серед українських біженців. У громадських організаціях зазначають, що через невизначеність люди перебувають у «підвішеному стані» та відчувають зміну настроїв у суспільстві.

Представники організацій, які працюють з мігрантами, наголошують: українці не є привілейованою групою, а тимчасовий захист забезпечує державі контроль і чіткі правила. За їхніми словами, легальний статус зменшує ризики тіньової економіки, експлуатації та злочинності, що є вигідним і для чеського суспільства.

Водночас у правозахисних структурах застерігають, що прив’язка тимчасового захисту до працевлаштування або подальше скорочення виплат може суперечити рішенням ЄС і призвести до зростання бідності та соціального виключення.

За даними Міністерства праці та соціальних справ Чехії, українські біженці вже приносять державі більше коштів, ніж вона витрачає на їхню підтримку. У третьому кварталі 2025 року мігранти з України сплатили податків на 8,2 млрд чеських крон, тоді як витрати на допомогу становили 3,9 млрд крон.

Як зазначає видання, із посиланням на інформацію УВК ООН, станом на кінець 2025 року тимчасовий захист у Чехії мали понад 396 тисяч українців.

Раніше прем’єр-міністр, лідер руху ANO Андрей Бабіш заявляв, що Чехія переглядатиме свій підхід до підтримки України. Йшлося і про те, що новий прем’єр може відмовитися від військової допомоги Києву.

Зокрема Бабіш під час візиту до Парижа ознайомився з конкретними напрацюваннями «коаліції охочих». Він заявив, що питання участі Чехії в закупівлі боєприпасів для України залишається на етапі обговорення.