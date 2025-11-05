ТСН у соціальних мережах

Чехія планує згорнути військову допомогу Україні — Politico

Чехія може відмовитись від зброї для України. Новий уряд ставить на «дипломатію замість зброї».

Віра Хмельницька
Чехія планує згорнути військову допомогу Україні — Politico

Прага може наслідувати політику Угорщини у ставленні до війни в Україні / © reuters.com

Після зміни влади в Чехії країна може переглянути свій підхід до підтримки України. Ймовірний новий прем’єр Андрей Бабіш формує уряд, який, за попередніми заявами, може відмовитися від військової допомоги Києву.

Про це повідомляє Politico з посиланням на заяву представника ультраправих сил Філіпа Турека, який, за очікуваннями, очолить Міністерство закордонних справ Чехії.

Замість зброї — гуманітарна підтримка

Турек зазначив, що майбутній уряд не відмовиться від союзницьких зобов’язань у межах НАТО і продовжить дотримуватися принципів міжнародного права. Водночас він наголосив, що пріоритет буде зроблено на дипломатичних ініціативах і гуманітарній допомозі, а не на фінансуванні військових програм.

«Ми зосередимося на припиненні війни шляхом переговорів, а також на гарантуванні безпеки самої Чехії», — пояснив Турек.

«Обережна» позиція щодо Росії

Політик уточнив, що різких змін у ставленні до Росії не планується. За його словами, уряд дотримуватиметься «підходу, заснованого на суверенітеті та невтручанні», приділяючи особливу увагу уникненню ескалації, яка б могла загрожувати енергетичній чи економічній стабільності країни.

Можливе зближення з Угорщиною

У матеріалі Politico зазначається, що така риторика наближає Чехію до позиції уряду Угорщини, який неодноразово виступав проти військової допомоги Україні. У виданні припускають, що Прага може стати для Будапешта новим союзником у спробах зменшити європейську підтримку Києва.

Нагадаємо, раніше керівник популістської партії ANO, яка перемогла на парламентських виборах у Чехії, Андрей Бабіш поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським та розпочав переговори про формування коаліції з правими партіями, які обіцяють меншу підтримку Києва.

