Чехія скасувала передавання танків Україні: чому проєкт з модернізації провалився

Чеські танки Т-72 визнані непридатними для ведення бою / © Associated Press

Сподівання на отримання додаткової партії бронетехніки від чеських партнерів не справдилися через технічні причини. Міністерство оборони Чехії визнало, що модернізація танків T-72M4CZ, які планували передати Україні, зайшла в глухий кут через неможливість полагодити ключові системи.

Про це пише чеське видання Novinky.

Чому танки стали брухтом

Проблема виявилася у «серці» бойової машини — системі управління вогнем. Як повідомили у відомстві, контрольні випробування, які проводилися влітку та восени цього року, завершилися невдало.

Головний дефект полягає у так званій ректифікації, тобто точності стрільби. Причиною стала несправність специфічних електронних компонентів. Ситуація патова: ці деталі не підлягають ремонту, що офіційно підтвердив їхній італійський виробник, а замінити їх нічим.

Повне відновлення боєздатності вимагало б встановлення абсолютно нової системи управління вогнем. Це не лише зробило б проєкт економічно невигідним, а й відклало б постачання ще на два роки.

Україна залишиться без «подарунка»

На складах чеської армії зберігаються близько 30 таких танків. Начальник Генштабу Чехії Карел Ржегка ще наприкінці жовтня заявляв про наміри мінімізувати обсяг модернізації, щоб просто зробити машини ходовими та відправити їх на фронт до України.

Однак зараз цей сценарій визнано нереалістичним. Джерела видання наголошують: хоча Київ відчайдушно потребує техніки, ЗСУ потрібні справні машини, а не металобрухт, який не може влучити в ціль. Танки T-72M4CZ у їхньому нинішньому стані визнані практично непридатними для використання.

Що буде далі

Міністерство оборони Чехії планує розірвати контракт із державним підприємством VOP CZ, яке мало займатися ремонтом. Витрати, які вже були понесені, компенсують після проведення аудиту.

Варто зазначити, що Чехія залишається одним з найактивніших донорів зброї. Від початку повномасштабного вторгнення Прага надала Україні військової допомоги на суму 17,4 мільярда крон, що становить приблизно 690 мільйонів євро.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що продаж зброї НАТО для України не може тривати нескінченно. Вона підкреслила, що Трамп уже зупинив пряме фінансування України за кошти США.