Чехія заробила на допомозі українцям: в уряді зробили несподівані підрахунки

Чехія не тільки не втратила, надаючи допомогу Україні, але й отримала прибуток у розмірі понад 600 млн доларів.

Українські біженці в Європі

Чехія витратила на допомогу Україні менше грошей, ніж отримала у вигляді податків від українських біженців та компенсації від Євросоюзу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає ВВС.

Таку заяву він зробив у коментарі журналістам після засідання уряду, який іде у відставку у зв’язку з перемогою на парламентських виборах популістської партії ANO, що критикує допомогу Україні.

За підрахунками Петра Фіали, від початку повномасштабного вторгнення Чехія витратила на допомогу Україні 91,3 мільярда крон (понад 4 млрд доларів). Ці кошти включають військову допомогу, проєкти економічної дипломатії та витрати, пов’язані з розміщенням українських біженців.

Натомість українські біженці сплатили податків і внесків за медичне страхування у Чехії у розмірі 79 млрд крон (3,8 млрд доларів).

Окрім того, Чехія отримала від ЄС компенсацію за надання військової допомоги Україні в розмірі приблизно 25 млрд крон (1,1 млрд доларів).

Таким чином Чехія не тільки не втратила на допомозі Україні, але й заробила 12,7 млрд крон, тобто 609 млн доларів.

Нагадаємо, після зміни влади в Чехії країна може переглянути свій підхід до підтримки України. Ймовірний новий прем’єр Андрей Бабіш формує уряд, який, за попередніми заявами, може відмовитися від військової допомоги Києву.

