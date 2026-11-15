Чехію охопили масштабні протести: що змусило сотні тисяч людей вийти проти уряду

Чехія (ілюстративне фото) / © Associated Press

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У чеській столиці, Празі, відбувся масштабний протест проти планів уряду змінити фінансування суспільних медіа. Десятки тисяч чехів вийшли на вулиці, побоюючись, що реформа поставить телебачення і радіо під політичний контроль влади.

Про це повідомляє Reuters.

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У неділю, 15 листопада, демонстранти заповнили празький парк Летна та прилеглі станції метро. Люди тримали плакати з написами «Руки геть від медіа» та «Нехай медіа контролюють політиків».

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За словами організаторів, кількість учасників перевищила показник березневого антиурядового протесту, який зібрав понад 200 тисяч людей. Вони припускають, що нинішня акція може стати найбільшою від часів Оксамитової революції 1989 року, яка поклала край комуністичному правлінню в Чехословаччині.

Чому чехи вийшли на протест

Причиною обурення став законопроєкт уряду прем'єр-міністра Андрея Бабіша, який передбачає скасування щомісячного збору в розмірі 205 крон (близько 9,26 долара) за суспільне телебачення та радіо.

Натомість мовників пропонують фінансувати безпосередньо з державного бюджету. Критики побоюються, що це зробить суспільні медіа залежними від влади та відкриє шлях до політичного тиску. До того ж фінансування планують скоротити на 15%. У такому разі номінальний бюджет телебачення повернеться до рівня 2008 року, а радіо — до показників 2005-го. Представники мовників заявляють, що за таких умов працювати буде неможливо.

Опозиція та громадські організації також розкритикували владу за поспішне просування законопроєкту під час нічного голосування в жовтні. Документ уже пройшов попереднє голосування й очікує подальшого розгляду.

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«Обраний уряд має право керувати країною, але не має права робити все, що йому заманеться, та руйнувати демократичні інститути», — заявив організатор акції, голова громадського руху «Мільйон миттєвостей» Мікулаш Мінар.

Критики порівнюють ініціативу з медійною політикою Угорщини за колишнього прем'єра Віктора Орбана, за правління якого сформувалася мережа провладних ЗМІ.

Журналісти вже оголосили страйк

Протест відбувся напередодні 17 листопада — державного свята, присвяченого початку Оксамитової революції. Серед учасників були студенти, військові та колишні дисиденти, які підписали правозахисну ініціативу «Хартія 77».

«Якщо в нас не буде суспільного телебачення і радіо, то, на жаль, ми більше нічому не зможемо довіряти», — сказала Reuters 72-річна учасниця протесту Мілана Рудольфова.

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На початку листопада працівники чеського суспільного телебачення та радіо вже провели одноденний страйк, через який мовлення частково обмежили. Протест журналістів підтримали студенти та митці. Водночас уряд Бабіша, який спирається на підтримку ультраправої SPD та євроскептичних «Автомобілістів», звинувачує чеські медіа в упередженості.

Сам прем'єр наполягає, що реформа покликана лише зменшити фінансове навантаження на населення.

Протести в Європі: останні новини

Нагадаємо, 18 жовтня у Франції спалахнули масштабні протести проти високих цін та руйнування соціальної моделі. На вулиці вийшли щонайменше 550 тисяч людей. У низці міст демонстрації переросли в погроми, підпали та пограбування, а кількість затриманих перевищила 2 тисячі.

Зокрема, у Ліможі протестувальники підпалили історичну будівлю мерії, зведену наприкінці XIX століття.

Після масових заворушень міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс спробував піти у відставку, визнавши, що ситуація вийшла з-під контролю. Однак президент Еммануель Макрон не прийняв відставку, натомість доручив посилити безпеку на вулицях і притягнути винних у заворушеннях до відповідальності.

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