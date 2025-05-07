Чемпіонат світу з футболу може покласти край війні: Трамп назвав ще один стимул для РФ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп вважає, що Чемпіонат світу з футболу «може бути стимулом» для РФ припинити війну.

Про це йшлося під час засідання робочої групи своєї адміністрації з підготовки до ЧС-2026, повідомляє ВВС.

Із діалогу між ним та президентом ФІФА Джанні Інфантіно стало очевидним, що Трамп не знав про відсторонення РФ від міжнародних змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

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«Я не знав про це. Це правда?» — запитав Трамп у Джанні Інфантіно.

Президент ФІФА підтвердив цей факт.

«Це правда. Наразі їм заборонено грати, але ми сподіваємося, що щось станеться і настане мир, і Росію знову допустять до турніру», — відповів Інфантіно.

Тоді Трамп відповів, що участь у чемпіонаті з футболу стане стимулом для РФ припинити війну.

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«Це можливо. Це могло б стати хорошим стимулом, чи не так?», — сказав президент США.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Російську Федерацію повністю відсторонили від міжнародних змагань під егідою ФІФА та УЄФА.

Проте нещодавно західні ЗМІ повідомили, що УЄФА розглядає можливість повернення країни-агресорки на європейські футбольні турніри.

Нагадаємо, раніше Вашингтон запропонував розміщувати в Україні депортованих зі США громадян іноземних країн. Так, Білий дім на початку 2025 року звернувся із закликом до уряду України прийняти на свою територію невстановлену кількість осіб, депортованих із США, які є громадянами третіх країн.

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