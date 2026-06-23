Черепи, кістки та серце в банці: чоловіка затримали за підозрою у крадіжці людських частин тіл із кладовищ (фото)

Крадіжка на кладовищі Фото ілюстративне / © Pixabay

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У столиці Угорщини Будапешті правоохоронці затримали 30-річного працівника лікарні, якого підозрюють у крадіжці та незаконному зберіганні людських решток та нарузі над похованнями. Під час обшуку в його квартирі виявили моторошну колекцію, до якої входили черепи, кістки, кінцівки та навіть серце, що зберігалося в банці.

Про це повідомило Національне бюро розслідувань Угорщини, передає ladbible.

За даними слідства, правоохоронці отримали інформацію про те, що чоловік може зберігати людські останки як удома, так і на робочому місці. Після цього поліцейські провели обшук його квартири в Будапешті.

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Підохрюваного у крадіжках затримано Фото ladbible

Моторошна колекція в квартирі

Під час перевірки слідчі виявили кілька черепів, людську кисть, повністю збережену нижню частину ноги, а також реконструкцію людського обличчя, виготовлену зі шкіри. Крім того, у валізі знайшли кістки, а серед вилучених предметів була й банка із серцем. Наразі експерти встановлюють, чи належить воно людині, чи тварині.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний працює санітаром в одній з угорських лікарень. Слідчі вважають, що частину решток він міг отримати завдяки своїй роботі, а іншу — викопувати на занедбаних кладовищах в Угорщині та Словаччині.

Із частини своєї колекції готував їжу

Під час допиту чоловік нібито визнав, що збирав людські останки. За даними агентства Associated Press, він також заявив слідчим, що готував їжу з частини своєї колекції та вживав її.

У поліції зазначили, що затриманий захоплювався анатомією та патологією, а також полюбляв препарувати тварин.

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Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому інкримінують незаконне використання людських тіл. У межах розслідування правоохоронці вилучили його комп’ютерну техніку, мобільні телефони, планшети та носії інформації.

Судово-медичні експерти мають встановити походження вилучених останків. Після завершення експертиз підозрюваному можуть висунути додаткові обвинувачення.

Нагадаємо, раніше йшлося про чоловіка, який поцупив майже 100 упаковань презервативів.

В Чехії 31-річний місцевий житель перейшов усі межі кохання і закону і виніс із двох супермаркетів купу презервативів.

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