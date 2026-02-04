Через зсув землі провалилась заправка та магазини: є постраждалі (відео)

У Каїрі через 15-метровий зсув під землю пішла заправна станція / © The Sun

У столиці Єгипту стався масштабний обвал ґрунту, який повністю знищив територію автозаправної станції. Внаслідок інциденту утворився кратер глибиною 15 метрів, під землю пішли два магазини — квітковий та кондитерський. За даними місцевих ЗМІ, на момент обвалу в будівлях перебували люди, є госпіталізовані з важкими травмами.

Про це пише The Sun.

Камери відеоспостереження зафіксували момент катастрофи: дорога почала повільно просідати, після чого стався раптовий обвал. Очевидці на краю прірви встигли втекти. А один з автомобілів на швидкості залишив небезпечну зону за секунди до падіння асфальту. Постраждалих із переломами доправили до лікарень. Наразі їхній стан оцінюють як стабільний.

Попереднє розслідування вказує на те, що причиною зсуву могли стати земляні роботи на сусідньому будівельному майданчику. Експерти припускають, що будівництво дестабілізувало ґрунт під заправкою. Міська влада та поліція оточили район. Фахівці проводять технічний огляд сусідніх об’єктів, щоб запобігти подальшим руйнуванням.

Цей інцидент викликав хвилю занепокоєння серед мешканців Каїра, оскільки це вже другий подібний випадок за останні два місяці. Раніше, на початку грудня, аналогічний провал стався в районі Новий Каїр — тоді причиною назвали витік із магістрального водопроводу.

Раніше ми писали, що в Азовському морі стався землетрус, магнітуда якого склала 5,1 бала. Поштовхи відчули навіть у Запорізькій та Донецькій областях.