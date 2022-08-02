Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Через 2-3 тижні почнеться контрнаступ": як українці мемами відреагували на візит Пелосі до Тайваню

Дата публікації
Перегляди
5440
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Через 2-3 тижні почнеться контрнаступ": як українці мемами відреагували на візит Пелосі до Тайваню

Фото з відкритих джерел

До візиту спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка у межах турне по Азії прилетіла до Тайваню, була прикута увага майже усієї світової спільноти. Американські військові побоювалися, що Китай на тлі ескалацію конфлікту із США може збити літак Пелосі під час її візиту до Тайваню.

Українці у соціальних мережах бурхливо відреагували на події, пов'язані з візитом американської політикині до Тайваню, і створили численні фотожаби та меми.

ТСН.ua зібрав для читачів найяскравіші з них, які активно поширюються у Мережі.

Звичайно, ймовірність ще однієї війни в світі українці порівняли із бойовими діями в своїй державі. Так, юзери склалили уявний план китайського лідера із нападу на Тайвань за аналогією плану російського диктатора Володимир Путіна, який хотів захопити Київ за три дні. 

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Не оминули користувачі соціальних мереж трансляцію "Фейгін Live", яка виходить щовечора від початку повномасштиабної війни в Україні.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Також українці згадали прогноз радника Офісу президента Олексія Арестовича про "2-3 тижні і завершиться війна".

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Не могли українці не згадати Збройні сили України, які боронять від російського агресора. "Схоже, що Ненсі Пелосі все ж летить у Тайвань. Нічого дивного, вона очевидно надихнулася мужністю ЗСУ! Тому що ЗСУ найкращі!", - написав один з користувачів.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел

Все, що відомо про візит Пелосі на Тайвань, і чому це може призвести до збройного конфлікту між США та Китаєм – читайте в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація