Через 22 роки пошуків: австралійські вчені кажуть, що знайшли корабель Джеймса Кука

Їхні американські колеги звинуватили австралійців у передчасному оголошенні і порушенні контракту.

Австралійські вчені стверджують, що знайшли місце останнього пристановища корабля Джеймса Кука "Індевор" (буквально "Зусилля" — Ред.) через 244 роки після аварії корабля у водах США.

Про це інформує Sky News.

Кевін Сампшон, виконавчий директор Австралійського національного морського музею, заявив журналістам у Сіднеї, що після більш ніж двох десятиліть розслідувань знаменитий корабель був знайдений. За його словами, корабельна аварія у водах біля штату Род-Айленд в США стала "останнім місцем спочинку одного з найбільш важливих суден у морській історії Австралії".

Фото: Австралійський національний морський музей / Фото з відкритих джерел

Така заява австралійського вченого викликала обурення його американських колег. Проєкт морської археології Род-Айленда (RIMAP) заявляє, що твердження про те, що "Індевор" було ідентифіковано, є порушенням контракту, і звинувачує австралійців у передчасному оголошенні. У музеї Австралії відповіли, що це не порушує жодних зобов’язань.

Хто такий Кук

Джеймс Кук — англійський першовідкривач, який першим із європейців проплив навколо Австралії, відкрив Гавайські острови і Нову Зеландію.

На борту "Індевор" він, зокрема, здійснив свою першу кругосвітню експедицію, під час якої з'ясував, що Нова Зеландія — не частина материка, а два самостійні острови, розділені вузькою протокою, згодом названою на честь Кука. Загалом Кук здійснив три подорожі Тихим океаном. Загинув мандрівник на Гаваях у сутичці з місцевими аборигенами під час третьої експедиції 1779 року.

Що відомо про судно Кука

Судно "Індевор" знайшли на дні гавані Ньюпорта в США. Корабель побував і найвіддаленіших на той час куточках світу. Але до 1775 року "Індевор" перебував у поганому стані і був проданий приватному власнику, який перейменував його в Lord Sandwich. Він був потоплений британськими військами в 1778 році в гавані Ньюпорт, штат Род-Айленд під час війни за незалежність Штатів.

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Корабель Кука зіграв важливу роль в науці та став важливим артефактом в історії Австралії, Нової Зеландії, Великої Британії і США.

Дослідники провели останні 22 роки, досліджуючи місцевість з рештками кількох кораблів 18-го століття. У травні 2018 року під час вивчення дна гавані Ньюпорта (штат Род-Айленд) було виявлено "потенційний об'єкт підводних розкопок". Через три місяці археологи заявили, що це, швидше за все, знаменитий барк капітана Кука, проте ще потрібно дочекатися результатів лабораторних аналізів.

Але тепер, спираючись на архівні та археологічні свідчення, Кевін Сампшон заявив, що знаменитий корабель знайдено.

Наразі дослідники займаються питанням збереження історичних останків.

Нагадаємо, що у Мексиці археологи розкопали таємний вівтар ацтеків.

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