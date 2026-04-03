Тед Банді / © Getty Images

Реклама

Слідчі офіційно закрили 51-річну незакриту справу після того, як завдяки новітнім технологіям аналізу ДНК вдалося встановити зв’язок між вбивством підлітка та справою відомого серійного вбивці Теда Банді.

Про це пише Salt Lake Tribune.

17-річна Лора Енн Ейм зникла після того, як покинула вечірку на честь Геловіна 1974 року. Вона вивчала право в Університеті Юти і мешкала в Солт-Лейк-Сіті.

Реклама

Через місяць туристи в каньйоні Американ-Форк знайшли її тіло, але справа залишилася нерозкритою.

У період від лютого 1974 року до лютого 1978 року Банді вбив щонайменше 30 жінок. Його також пов’язують з іншими вбивствами на території США.

1979 року його визнали винним у вбивстві двох жінок — Маргарет Боуман та Лізи Леві — і двічі засудили до смертної кари. Пізніше він отримав третій смертний вирок за вбивство Кімберлі Ліч — його стратили на електричному стільці 1989 року.

Днями офіс шерифа округу Юта оголосив, що нові аналізи «беззаперечно підтвердили, що ДНК-докази, вилучені з тіла Лори, підтверджують наявність ДНК, що належить Банді».

Реклама

Зізнання Теда Банді у вбивстві Лори Енн Ейм

Серійний вбивця зізнався у вбивстві Лори перед стратою, однак відмовився надати будь-які додаткові подробиці щодо своєї причетності до злочину.

У своїй заяві шериф зазначив: «Управління шерифа вирішило залишити цю справу відкритою, доки слідчі не зможуть без тіні сумніву довести, що саме він був її вбивцею».

Лора Енн Ейм

Шериф зазначив, що якби Банді був живий, прокуратура домагалася б для нього смертної кари.

«Справа тепер офіційно закрита», — заявив шериф округу Юта Майк Сміт під час пресконференції.

Реклама

У заяві шерифа зазначено, що Лору пам'ятають як «товариську, вільнодумну дівчину, яка любила активний відпочинок на природі та захоплювалася верховою їздою, полюванням і доглядом за своїми численними братами та сестрами».

Жахливі злочини Теда Банді та його затримання

Банді був відомий тим, що підходив до жінок у громадських місцях, часто використовуючи свій шарм або вдаючи, що дістав травму, аби завоювати їхню довіру, а потім заманював їх до ізольованого місця, де нападав на них і вбивав.

Його злочини залишалися майже непоміченими аж до 1975 року, коли його заарештували після підозрілої зупинки на дорозі.

Пізніше того ж року його визнали винним у викраденні людини в Солт-Лейк-Сіті та засудили до тюремного ув’язнення. Однак 1977 року, чекаючи на суд за більш серйозними звинуваченнями в Колорадо, Банді втік з-під варти, вистрибнувши з вікна бібліотеки суду.

Реклама

Його знову затримали через декілька днів, але пізніше того ж року він втік знову.

Втікши до Флориди, Банді продовжив вбивати, поки його не заарештували вкотре 1978 року, поклавши край його перебуванню на втіках.

