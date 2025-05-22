Через атаку БпЛА на Москву в аеропортах застрягли сотні пасажирів (відео)

Атака дронами на Москву / © ТСН.ua

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У московських аеропортах 22 травня вкотре застрягли сотні пасажирів через атаку безпілотників на столицю Росії. На приліт і виліт затримуються десятки авіарейсів.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди та телеграм-канали.

Сотні пасажирів не можуть вилетіти з аеропортів «Внуково», «Шереметьєво» та «Домодєдово» через атаки, як стверджують росіяни, українських дронів, які тривають від ночі.

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Так, щонайменше 13 рейсів на виліт затримані у «Внуково», 11 — у «Домодєдово». Також затримуються рейси на приліт. У зонах очікування пепребувають багато пасажирів, зокрема з дітьми. Деякі мали вилетіти ще вночі, але рейси переносили кілька разів.

Дата публікації 12:09, 22.05.25 У московських аеропортах застрягли сотні пасажирів через атаку дронів

Російська влада стверджує, що протягом ночі на підльоті до Москви сили протиповітряної оборони збили 28 начебто українських безпілотників. Пізніше мер Москви Сергій Собянін повідомив, що ППО Міноборони продовжує відбивати атаки безпілотників, і що вранці було знищено ще три дрони, які летіли на російську столицю.

Своєю чергою Міноборони РФ прозвітувало про збиття 105 дронів протягом ночі:

35 — над Москвою та Підмосков’ям,

14 — над Орловською областю,

12 — над Курською,

11 — над Бєлгородською,

10 — над Тульською,

9 — над Калузькою,

по 3 — над Липецькою та Смоленською,

1 — над Брянською.

Нагадаємо, така ж ситуація вже була в російських аеропортах напередодні 9 травня. Так, від 6 травня міста РФ були під атакою безпілотників. Через небезпеку не працювали московські аеропорти, а також летовища у Калузі, Волгограді та Саратові. Громадян РФ, які не могли вилетіти та масово здавали квитки, охопила справжня паніка.

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