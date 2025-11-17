- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 473
- Час на прочитання
- 1 хв
Через атаку дронів у РФ сталася пожежа в торговому центрі (фото)
У Бєлгородській області РФ після атаки дронів загорівся торговий центр, пошкоджені квартири, а частина населених пунктів залишилася без світла.
У Бєлгородській області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа в одному з торгових центрів.
Про це повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ з посиланням на заяву губернатора регіону В’ячеслава Гладкова.
За словами губернатора, займання виникло на покрівлі комерційного об’єкту. Судячи з опублікованих ним фотографій, йдеться про дах ТЦ «Вокзальний», який охоплено полум’ям.
За повідомленнями місцевих пропагандистських ресурсів, жертв чи поранених нібито немає, проте осередок займання у місті Короча досі ліквідують.
Ще один удар призвів до пошкодження багатоповерхівки — у чотирьох квартирах вибило вікна.
Через наслідки атаки частково залишилися без електропостачання місто Короча, а також населені пункти Погоріловка та Подкопаївка.
Нагадаємо, Росія вже веде проти Європи гібридну війну — питання лише, коли вона стане відкритою. Таку думку висловив військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.
Тим часом очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський стривожив заявою про війну в Україні та попередив про загрозу для Польщі.