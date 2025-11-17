Через атаку дронів у РФ сталася пожежа в торговому центрі (фото)

Безпілотники атакували місто Короча в Бєлгородській області / © ГУ МНС Росії

У Бєлгородській області Росії внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа в одному з торгових центрів.

Про це повідомляють місцеві пабліки та ЗМІ з посиланням на заяву губернатора регіону В’ячеслава Гладкова.

За словами губернатора, займання виникло на покрівлі комерційного об’єкту. Судячи з опублікованих ним фотографій, йдеться про дах ТЦ «Вокзальний», який охоплено полум’ям.

За повідомленнями місцевих пропагандистських ресурсів, жертв чи поранених нібито немає, проте осередок займання у місті Короча досі ліквідують.

Ще один удар призвів до пошкодження багатоповерхівки — у чотирьох квартирах вибило вікна.

Через наслідки атаки частково залишилися без електропостачання місто Короча, а також населені пункти Погоріловка та Подкопаївка.

Нагадаємо, Росія вже веде проти Європи гібридну війну — питання лише, коли вона стане відкритою. Таку думку висловив військовий аналітик і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Тим часом очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський стривожив заявою про війну в Україні та попередив про загрозу для Польщі.