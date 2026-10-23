Через атаку дронів закрили небо над Москвою: в аеропортах евакуюють пасажирів

Аеропорт "Шереметьєво" / © із соцмереж

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У п’ятницю, 23 жовтня, усі чотири московські аеропорти тимчасово припинили приймати та відправляти літаки на тлі атаки безпілотників. У «Шереметьєво» оголосили повітряну тривогу та розпочали евакуацію пасажирів до безпечних зон, а мандрівників попередили про можливі тривалі затримки рейсів.

Про це повідомляють російські Telegram-канали Astra та «Раньше всех» із посиланням на заяви аеропортів і Росавіації.

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Небо над Москвою закрили, пасажирів евакуюють

За повідомленнями російських джерел, обмеження запровадили в усіх чотирьох аеропортах московського регіону: «Шереметьєво», «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський». Повітряний простір над столицею держави-агресорки повністю закрили для польотів цивільної авіації.

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У «Шереметьєво» оголосили повітряну тривогу та розпочали евакуацію пасажирів. Адміністрація аеропорту закликала людей залишити небезпечні зони та прослідувати до найближчих укриттів. Також обмежили доступ до стерильної зони всіх терміналів.

Пасажирів попередили, що через заходи безпеки розклад польотів можуть змінювати, а очікування на рейси може суттєво затягнутися.

Водночас у Росавіації заявили, що ситуація в терміналах нібито залишається спокійною, а авіакомпанії коригують розклад. Роботу цивільної авіації в московському регіоні взяли на особливий контроль Мінтранс РФ та Росавіація.

Мерія Москви заявила про збиття дронів

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про безпілотники, які наближалися до столиці та були збиті силами протиповітряної оборони. За наведеними російськими джерелами даними, загальна кількість знищених удень БПЛА досягла 17.

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Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів, які, ймовірно, були пов’язані з роботою ППО, а також про сирени повітряної тривоги в окремих районах міста.

Хаос з авіасполученням

Обмеження вплинули й на авіасполучення з іншими містами Росії. Зокрема, аеропорт Пулково в Санкт-Петербурзі очікував на рейси, перенаправлені з Москви через атаку безпілотників. За даними онлайн-табло, сім рейсів із Санкт-Петербурга до Москви скасували, ще низка вильотів затримувалася.

Авіакомпанії «Аерофлот» і «Росія» також повідомили про коригування розкладу через обмеження в московських аеропортах.

Нагадаємо, у Росії 23 жовтня було зафіксовано удари по стратегічних об’єктах у Нижньогородській області та Пермському краї, під Москвою працювала ППО. Під прицілом опинилися ключовий дата-центр податкової служби та один із найбільших хімічних заводів РФ.

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