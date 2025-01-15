Через атаку на Україну Польща підняла свою бойову авіацію

У Польщі також приведені у найвищий стан готовності наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки.

Польща підняла у небо свою бойову авіацію 15 січня через ракетну атаку Росії по Україні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

Польща задіяла чергування бойових пар, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності.

Також читайте Німеччина розмістить Patriot на кордоні з Україною: що відомо

"У зв’язку з атакою Російської Федерації на об’єкти, розташовані зокрема й на заході України, у нашому повітряному просторі почала діяти військова авіація. Відповідно до чинного порядку, оперативний командувач Збройних сил задіяв усі наявні сили та засоби, задіяно чергування бойових пар, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності", – йдеться у заяві.

У командуванні Збройних сил додали, що ці заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

"Оперативне командування Збройних сил контролює ситуацію, а підпорядковані сили і засоби залишаються в повній готовності до негайного реагування", – резюмували у відомстві.

Нагадаємо, надранок 15 січня Росія влаштувала масовану ракетну атаку по Україні. Була оголошена масштабна повітряна тривога і в кількох областях пролунали вибухи.

Читайте також: