Через атаку РФ по Україні Румунія оголосила тривогу та підняла винищувачі

F-16 / © Associated Press

Реклама

У ніч із вівторка на середу, 21–22 жовтня, жителі північної частини повіту Тулча отримали повідомлення RO-Alert через нову атаку дронами з боку Російської Федерації на українську портову інфраструктуру на Дунаї.

Про це повідомляє видання MApN.

За інформацією Міністерства національної оборони Румунії (MApN), системи спостереження зафіксували групу повітряних цілей, які рухалися в напрямку гирла Кілії та дельти Дунаю. Близько 00:50 дві винищувальні літаки F-16 із 86-ї авіабази Борчеа були підняті в повітря для моніторингу ситуації.

Реклама

За повідомленнями румунських військових, було зафіксовано близько 10 вибухів на українському боці, у районах міст Ізмаїл і Кілія, проте жоден безпілотник не порушив повітряний простір Румунії.

Командир місії мав попередній дозвіл на знищення повітряних цілей у разі їхнього вторгнення на територію країни чи загрози безпеці громадян.

Близько 02:35 із 57-ї авіабази Михай Когелнічану злетіли також два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon для виконання місії підсиленої повітряної поліції НАТО.

Повідомлення про завершення повітряної тривоги для мешканців півночі повіту Тулча було передано близько 03:00, після чого всі літаки безпечно повернулися на свої бази (о 03:00 та 03:50 відповідно).

Реклама

Сьогодні, 22 жовтня, міжвідомча група спеціалістів із Міністерства оборони, МВС і Служби розвідки Румунії (SRI) проведе огляд території на румунському березі Дунаю поблизу українських населених пунктів, що потрапили під атаку, для оцінки ситуації.

У своєму зверненні Міністерство оборони Румунії рішуче засудило дії Російської Федерації, назвавши їх безвідповідальними та такими, що становлять загрозу регіональній безпеці та стабільності в Чорноморському регіоні.

«Такі інциденти демонструють повну зневагу Росії до норм міжнародного права і ставлять під загрозу не лише безпеку румунських громадян, але й колективну безпеку НАТО», — йдеться в офіційній заяві.

У відомстві підкреслили, що Румунія залишається відданою своїм зобов’язанням як член НАТО і продовжить тісно співпрацювати з партнерами та союзниками для моніторингу і захисту національного повітряного простору.

Реклама

Міністерство запевнило, що всі необхідні заходи безпеки постійно діють, а оборонні структури країни готові оперативно реагувати на будь-які подібні ситуації.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вночі та зранку середи, 22 жовтня, Росія атакувала столицю, через російську атаку на Київ загинуло щонайменше дві людини.