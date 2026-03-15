Через атаку РФ у Молдові обмежили воду: що сталося з Дністром

Молдова / © Associated Press

Уряд Молдови оголосив режим екологічної тривоги в басейні Дністра строком на 15 днів — з 16 березня 2026 року. Причиною стало забруднення річки нафтопродуктами, яке створює ризик для довкілля та здоров’я людей.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Александру Мунтяну.

За його словами, рішення ухвалили після аналізу ризиків, проведеного профільними установами, а також після звернень Міністерства довкілля та Національного агентства громадського здоров’я до Національного центру кризового управління.

«Ми ухвалюємо це рішення, щоб запобігти будь-якій загрозі для здоров’я населення. Через триваюче забруднення нафтопродуктами та ризик його поширення необхідно оперативно мобілізувати всі ресурси», — заявив Мунтяну.

Після виявлення витоку забруднюючих речовин у річці відповідні служби розпочали постійний моніторинг ситуації. У критичних точках встановили спеціальні дамби та абсорбуючі матеріали для стримування забруднення. Також регулярно беруть проби води, результати яких аналізують у режимі реального часу.

У деяких районах країни через загрозу забруднення обмежили подачу води.

Забруднення Дністра після атаки РФ

Забруднення Дністра після атаки РФ. / © Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

За даними українських відомств, 10 березня у Дністрі виявили плями технічних масел у районі села Лядова Яришівської громади Могилів-Подільського району Вінницької області.

Забруднення поступово поширилося вниз за течією річки та дісталося до молдовського села Наславча.

Попередньо встановлено, що витік технічних (трансформаторних) масел міг статися після російської атаки на енергетичну інфраструктуру в районі Дністровської ГЕС у Чернівецькій області, яка відбулася 7 березня.

Українське Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства провело консультації в межах роботи Дністровської комісії разом із ДСНС, обласними адміністраціями, «Укргідроенерго», Державним агентством водних ресурсів та Державною екологічною інспекцією.

Заступниця міністра Ірина Овчаренко заявила, що цей інцидент є черговим проявом екологічної агресії Росії.

«Росія вкотре підтверджує, що веде війну не лише проти України, а й проти довкілля. Ураження енергетичної інфраструктури спричинило витік технічних масел у Дністер, що створило транскордонну екологічну загрозу», — наголосила вона.

