Через аварію пасажирського літака аеропорт Вільнюса припинив роботу: що сталося (фото)

Під час приземлення літак компанії Avion Express з’їхав зі злітно-посадкової смуги.
У суботу, 3 лютого, через аварію пасажирського літака, який здійснював посадку, міжнародний аеропорт Вільнюса був змушений призупинити усі рейси на декілька годин.
Про це повідомляє литовське видання LRT.
Аварія сталася о 14:20 під час приземлення літака компанії Avion Express, який виконував чартерний рейс з Мілана. На борту перебували 179 пасажирів і шість членів екіпажу.
В адміністрації аеропорту повідомили, що ніхто з пасажирів літака не постраждав, але злітно-посадкову смугу довелося закрити для всіх рейсів до 17:40. Рейси, які прибували до Вільнюса перенаправляли в інші аеропорти країни - до Каунаса та Паланги.
Як розповів виданню один із пасажирів, який не став називати свого імені, літак спочатку приземлився на злітну смугу, потім його занесло в траву, а потім він знову повернувся на злітну смугу.
“Коли літак приземлився на траву, бруд почала бризкати на вікна, і через них нічого не було видно”, — сказав чоловік.
Наразі обставини та причини інциденту з'ясовують.
Нагадаємо, у США на борту літака авіакомпанії Alaska Airlines, на якому перебувало 177 пасажирів і членів екіпажу, виникла паніка після того, як під час польоту розбилося одне з вікон в салоні.
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