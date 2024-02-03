Через аварію пасажирського літака аеропорт Вільнюса припинив роботу: що сталося (фото)

У суботу, 3 лютого, через аварію пасажирського літака, який здійснював посадку, міжнародний аеропорт Вільнюса був змушений призупинити усі рейси на декілька годин.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Аварія сталася о 14:20 під час приземлення літака компанії Avion Express, який виконував чартерний рейс з Мілана. На борту перебували 179 пасажирів і шість членів екіпажу.

В адміністрації аеропорту повідомили, що ніхто з пасажирів літака не постраждав, але злітно-посадкову смугу довелося закрити для всіх рейсів до 17:40. Рейси, які прибували до Вільнюса перенаправляли в інші аеропорти країни - до Каунаса та Паланги.

Як розповів виданню один із пасажирів, який не став називати свого імені, літак спочатку приземлився на злітну смугу, потім його занесло в траву, а потім він знову повернувся на злітну смугу.

“Коли літак приземлився на траву, бруд почала бризкати на вікна, і через них нічого не було видно”, — сказав чоловік.

Наразі обставини та причини інциденту з'ясовують.

Нагадаємо, у США на борту літака авіакомпанії Alaska Airlines, на якому перебувало 177 пасажирів і членів екіпажу, виникла паніка після того, як під час польоту розбилося одне з вікон в салоні.

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