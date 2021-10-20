Через біженців із Білорусі Німеччина посилено патрулюватиме кордон з Польщею

Через біженців із Білорусі Німеччина посилено патрулюватиме кордон з Польщею

Ідеться переважно про людей із Близького Сходу.

Німеччина пропонує Польщі допомогу в охороні спільного кордону, аби впоратися зі зростанням числа нелегальних мігрантів, які направляються з Білорусі до Польщі і потім в Німеччину.

Відповідного листа міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеегофер направив польському колезі Маріушу Камінському. Лист, датований понеділком, 18 жовтня, пише DW.

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Так, Зеегофер пропонує посилити спільні патрулі вздовж німецько-польського кордону, аби унеможливити "нелегальне переміщення" людей на територію Німеччини.

"Ці патрулі повинні здійснюватися, в першу чергу, на території Польщі, звісно ж, під польським командуванням", - написав він.

Зеегофер також запропонував Польщі "логістичну підтримку", зокрема, із розміщенням мігрантів і біженців. Водночас, за його словами, Польщі слід залучити до охорони своїх кордонів агентство ЄС Frontex, аби протистояти майбутнім викликам.

Слід зазначити, що досі Польща відмовлялася від допомоги агентства під час захисту своїх кордоні.

Нагадаємо:

Від серпня польські прикордонники запобігли близько 16 тис. спроб нелегального перетину кордону з Білоруссю, за першу декаду жовтня таких спроб було 5 тис.

У зв’язку з міграційним тиском, уряд Польщі 2 вересня запровадив у прикордонній смузі надзвичайний стан , який охоплює 183 населені пункти у Люблінському та Підляському воєводствах. На територію дії надзвичайного стану не допускають, зокрема, журналістів і незалежних спостерігачів.

, який охоплює 183 населені пункти у Люблінському та Підляському воєводствах. На територію дії надзвичайного стану не допускають, зокрема, журналістів і незалежних спостерігачів. Влада Польщі передбачає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може затягнутися надовго.

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