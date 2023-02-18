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Через бронепоїзд Путіна зупинили залізничний рух під Москвою

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Через бронепоїзд Путіна зупинили залізничний рух під Москвою

Фото: Associated Press

Володимир Путін, який пересів на бронепоїзд, створює проблеми для пасажирів Російської залізниці.

На одній із найбільш завантажених гілок Московсько-Тверській залізниці увечері п’ятниці, 17 лютого, зупинився рух пасажирських поїздів через спецпотяг російського президента Володимира Путіна.

Про вимушені затримки повідомили в Telegram-каналі “Едем по Москве”.

Потяги, що відправилися з Ленінградського вокзалу о 18.15 за московським часом зупинилися на ділянці від станції “Моссельмаш” на всіх коліях. На ділянці від Москви до “Моссельмашу” виник справжня пробка із поїздів.

Причиною зупинки називали пропуск спецпотяга.  Рух відновився близько 18:50. 

У Московсько-Тверській приміській пасажирській компанії підтвердили, що поїзди на Ленінградському напрямку прямували з запізненнями. 

Близький до Кремля політолог, який раніше був ідеологом путінської партії “Единая Россия” Сергій Марков зазначив, що Путін, за чутками, вирішив випробувати спецпоїзд для поїздки до своєї резиденції на Валдаї. Там президент має завершити підготовку послання Федеральним зборам, яке намічено на 21 лютого.

Транспортники, очевидно, незадоволені тим, що бронепоїзд Путіна ламає розклад та “зливають” інформацію про його рух, вважає Марков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путін активно почав користувався бронепоїзд для поїздок усередині країни, не довіряючи авіатранспорту. 

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Дата публікації
Перегляди
813
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