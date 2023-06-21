Через бунт у жіночій в'язниці загинули понад 40 ув'язнених

Неподалік Тегусігальпа, столиці Гондурасу, стався бунт у жіночій в'язниці під час якого щонайменше 41 жінка була вбита, а деякі з них загинули внаслідок смертельних опіків.

Про це пише The Guardian.

Президентка асоціації сімей ув'язнених Дельма Ордонез повідомила, що у в'язниці сталася бійка між членами ворогуючих угруповань Barrio 18 і Mara Salvatrucha (MS-13).

Деякі з жертв були застрелені, і щонайменше сім ув'язнених перебувають в лікарні від вогнепальних і ножових поранень.

Керівниця пенітенціарної системи країни Хулісса Вільянуева припускає, що заворушення почалися через нещодавні спроби влади придушити незаконну діяльність у в'язницях.

2017 року у Гватемалі сталося масове заворушення в жіночій тюрмі, коли ув'язнені підпалили матраци на знак протесту проти згвалтувань та інших видів жорстокого поводження у переповненій установі. Тоді загинула 41 дівчина.

Ще одна трагедія сталася в Гондурасі 2012 року в пенітенціарній колонії Комаягуа, де 361 ув'язнений загинув під час пожежі.

Нагадаємо, у Підмосков'ї горів цех з виробництва палет – вогонь перекинувся на сусідні склади.

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