“Через делікатну ситуацію”: в Ізраїлі святкуватимуть перемогу над нацизмом без параду

“Через делікатну ситуацію”: в Ізраїлі святкуватимуть перемогу над нацизмом без параду

Уряд Ізраїлю скасував щорічний офіційний парад на 9 травня.

Ізраїльська міністерка у справах міграції Пніна Тамено-Шете повідомила про скасування традиційного параду, який проводиться в країні під час церемонії святкування перемоги над нацизмом 9 травня.

Про це повідомляє видання newsru.co.il.

Тамено-Шете назвала війну, яку розв’язав Кремль в Україні, "делікатною ситуацією", через яку уряд ухвалив рішення про скасування параду. На традиційній церемонії на Горі Герцля цього року основна увага буде приділена вкладу євреїв-ветеранів у перемогу над нацистською Німеччиною.

Міністерка наголосила, що рішення про те, як відбуватиметься цього року традиційна церемонія, було ухвалене спільно із ізраїльськими організаціями ветеранів Другої світової війни.

Напередодні посольство України повідомило у Facebook, що, за підсумками зустрічі між послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком та Пніною Тамено-Шете "міністр повідомила, що, незважаючи на традицію попередніх років, цього року було вирішено утриматися від громадських заходів та маршів на 9 травня, у зв'язку із російською агресією проти України".

Нагадаємо, ізраїльський бізнес не співпрацюватиме з РФ в обхід антиросійських санкцій, запроваджених країнами Заходу, попри те, що законодавство Ізраїлю не передбачає санкційних механізмів, заявив посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

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